الرئيس اليمني: العمليات في صعدة ستتواصل حتى تحرير صنعاء

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العمليات العسكرية الجارية في محافظة صعدة شمال البلاد، ستتواصل حتى تحرير العاصمة صنعاء من ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران.

وقال هادي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد لواء العروبة في الجيش اليمني، العميد عبدالكريم السدعي، إن علم الانقلابيين سيسقط وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية فوق قمم جبال مران وإن النصر قريب.

كما أطلع السدعي هادي على العمليات العسكرية الجارية في صعدة، التي أطلقها الجيش الوطني، يوم الجمعة الماضي، محرزة فيها القوات الحكومية تقدماً ميدانياً كبيراً نحو مسقط رأس زعيم الميليشيات، عبد الملك الحوثي، في مران.

وأوضح العميد أن الجيش حقق تقدماً في جبهة الملاحيظ بأكثر من 10 كيلومترات خلال يومين من انطلاق العملية العسكرية باتجاه قمة جبل مران، وفرض سيطرته على أكثر من 20 قرية كان الانقلابيون يسيطرون عليها.

كذلك أشار إلى أن طلائع القوات الحكومية أصبحت الآن مطلة على مثلث مران، أبرز مواقع الميليشيات في وادي خلب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.