ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الرئيس اليمني: العمليات في صعدة ستتواصل حتى تحرير صنعاء

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:40 ص
الرئيس اليمني: العمليات في صعدة ستتواصل حتى تحرير صنعاء
الرئيس اليمني
طباعة
وكالات
 

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العمليات العسكرية الجارية في محافظة صعدة شمال البلاد، ستتواصل حتى تحرير العاصمة صنعاء من ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران.

 

وقال هادي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد لواء العروبة في الجيش اليمني، العميد عبدالكريم السدعي، إن علم الانقلابيين سيسقط وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية فوق قمم جبال مران وإن النصر قريب.

 

كما أطلع السدعي هادي على العمليات العسكرية الجارية في صعدة، التي أطلقها الجيش الوطني، يوم الجمعة الماضي، محرزة فيها القوات الحكومية تقدماً ميدانياً كبيراً نحو مسقط رأس زعيم الميليشيات، عبد الملك الحوثي، في مران.

 

وأوضح العميد أن الجيش حقق تقدماً في جبهة الملاحيظ بأكثر من 10 كيلومترات خلال يومين من انطلاق العملية العسكرية باتجاه قمة جبل مران، وفرض سيطرته على أكثر من 20 قرية كان الانقلابيون يسيطرون عليها.

 

كذلك أشار إلى أن طلائع القوات الحكومية أصبحت الآن مطلة على مثلث مران، أبرز مواقع الميليشيات في وادي خلب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

المزيد عن: منصور هادي تحرير صنعاء العمليات في صعدة الرئيس اليمني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 11:50:02 AM