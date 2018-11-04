السيسي: تفكيري في عقد مؤتمرات للشباب لأجد وسيلة للتحدث معهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تقدر وتحترم المرأة، وتتيح لها الفرص في القيادة، وتقاليد المجتمع، مؤكدًا أن الشباب المصري يمتاز بالقدرة على إحداث تغيير.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" ضمن منتدى شباب العالم، إلى أن تفكيره في عقد مؤتمرات الشباب جاءت بهدف الوصول إلى وسيلة للتواصل مع الشباب واكتشاف أفكاره وقدراته، ثم تطورت الفكرة إلى منتديات للشباب العالمي.





وأكد أن منصات الحوار والتواصل وبناء الوعي الحقيقي يسهم في بناء السلام الاجتماعي.



