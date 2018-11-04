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السيسي: تفكيري في عقد مؤتمرات للشباب لأجد وسيلة للتحدث معهم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
السيسي: تفكيري في عقد مؤتمرات للشباب لأجد وسيلة للتحدث معهم
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تقدر وتحترم المرأة، وتتيح لها الفرص في القيادة، وتقاليد المجتمع، مؤكدًا أن الشباب المصري يمتاز بالقدرة على إحداث تغيير.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" ضمن منتدى شباب العالم، إلى أن تفكيره في عقد مؤتمرات الشباب جاءت بهدف الوصول إلى وسيلة للتواصل مع الشباب واكتشاف أفكاره وقدراته، ثم تطورت الفكرة إلى منتديات للشباب العالمي.

وأكد أن منصات الحوار والتواصل وبناء الوعي الحقيقي يسهم في بناء السلام الاجتماعي.

وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
المزيد عن: منتديات منتدى شباب العالم السيسي السلام الاجتماعي
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