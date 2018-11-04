اتبع هذه النصائح عند تنظيف إطارات السيارة

عند استخدام جهاز تنظيف بالضغط العالي، لتنظيف إطارات السيارة يجب اتباع هذا بشكل صحيح، وفقا لما أكدته مؤسسة ديكرا للفحص الفني.

وأوضحت دراسة أجرتها المؤسسة الألمانية أنه لا تحدث أية أضرار مادية للإطارات عند استخدام فوهة التيار المروحية من مسافة 30 سم.

ومثل هذه الفوهات العريضة عادة ما توجد في مراكز غسل السيارات ومحطات التزود بالوقود،

وأكدت مؤسسة ديكرا على أن فوهات التيار الدوارة وفوهات التيار النفاثة قد تُسبب تلفا للإطارات.