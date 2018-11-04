أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأحد 4-11-2018
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:32 ص
واصل سعر الدولار استقراره فى بداية تعاملات اليوم الأحد، مسجلاً 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.
وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 17.89 جنيها، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع مسجلاً 17.88 جنيها.
وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها.
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