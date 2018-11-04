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الاتحاد السكندري يدخل معسكرا بالقاهرة استعدادا للمقاصة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
الاتحاد السكندري يدخل معسكرا بالقاهرة استعدادا للمقاصة
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محمد الصو
 
قرر حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الدخول بفريقه معسكرًا مغلقًا بالقاهرة بداية من اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الدوري العام.

وكان طولان منح اللاعبين راحة سلبية أمس من التدريبات عقب تلقيه هزيمة أمام بيراميدز سبورت، بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يخوض زعيم الثغر تدريباته اليوم على ملاعب حرس الحدود بالقاهرة، تحضيرًا لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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