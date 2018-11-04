بيان متوقع لماكرون بعد استفتاء انفصال كاليدونيا الجديدة

قال مصدر في قصر الإليزيه إنه من المتوقع أن يدلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببيان حول نتيجة الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد في جزيرة كاليدونيا الجديدة حول ما إذا كانت ستبقى جزءاً من فرنسا أو تنفصل عنها لتصبح مستقلة تماماً.

ووفقاً لمسؤولي الحكومة في نوميا، بلغت نسبة الإقبال على التصويت قبل ساعة واحدة من انتهائه 68ر73% من الناخبين، وهو ما يزيد بنسبة 15% عن نسبة الإقبال في الانتخابات الإقليمية عام 2014 .

وأشاد الإعلام المحلي بنسبة الإقبال الكبيرة، ووصفها بأنها تاريخية. وبدأت عملية فرز الأصوات، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في غضون ساعات.

ويأتي الاستفتاء بعد 165 عاماً من بداية استعمار فرنسا للجزيرة الواقعة جنوبي المحيط الهادئ.

وطُلب من سكان كاليدونيا في الاستفتاء الإجابة بـ"نعم" أو "لا" على سؤال واحد : "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة؟".

وتم فتح مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2100 من مساء السبت بتوقيت غرينتش).

ويجري الاستفتاء بموجب اتفاق تم توقيعه عام 1998 بين فرنسا والقوات المحلية الرئيسية التي استكملت اتفاق سلام عام 1988.

وشهد الأرخبيل صراعاً طويلاً حول مستقبله، تميز بثورات شعب الكاناك، السكان الأصليين، في 1878 و1917 ، وموجة عنف في ثمانينيات القرن الماضي.

ويتوقع معظم المراقبين أن ترفض أغلبية الناخبين البالغ عددهم 174 ألف ناخب الاستقلال.