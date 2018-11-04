صدى - السعودية | تنويه هام للمواطنين والمقيمين بشأن طريق الميقات والكعكية
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:29 صالفجر السعودي
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أصدرت أمن الطرق، تنويها هاما بشأن إغلاق طريق الساحل القديم ”المفرد” الواصل بين الميقات والكعكيه بمنطقة مكة المكرمة وتحويل الحركة لطريق بديل بسبب السيول المنقولة.
وأضاف أمن الطرق خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، قائلا: "تم الآن فتح الطريق للمركبات بعد انحسار السيول عن الطريق”.
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