ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

السيسي: لن نقول أن ثمن رؤية السادات للسلام "اغتياله"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:30 ص
السيسي: لن نقول أن ثمن رؤية السادات للسلام اغتياله
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رؤية القادة أحد أهم العناصر المؤثرة في تحقيق السلام سواء داخل الدول، أو السلام الخارجي مع الدول.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" ضمن منتدى شباب العالم، إلى أن قدرة القيادة السياسية على قراءة الموقف تؤثر في اتخاذ قرار السلام، موضحًا أن رؤية الرئيس الراحل للسادات نبعت من الوضع، وتعد عمل متفرد في عصره.

وأضاف أنه لن نقول أن ثمن رؤيته للسلام اغتياله، بل سنقول أن الثمن هو الجهد الذي بذله لتحقيق السلام، حيث أنه تحرك بإيجابية ومثابرة حتى حقق السلام.

وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
المزيد عن: السيسي السلام السادات أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 11:40:00 AM