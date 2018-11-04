السيسي: لن نقول أن ثمن رؤية السادات للسلام "اغتياله"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رؤية القادة أحد أهم العناصر المؤثرة في تحقيق السلام سواء داخل الدول، أو السلام الخارجي مع الدول.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" ضمن منتدى شباب العالم، إلى أن قدرة القيادة السياسية على قراءة الموقف تؤثر في اتخاذ قرار السلام، موضحًا أن رؤية الرئيس الراحل للسادات نبعت من الوضع، وتعد عمل متفرد في عصره.





وأضاف أنه لن نقول أن ثمن رؤيته للسلام اغتياله، بل سنقول أن الثمن هو الجهد الذي بذله لتحقيق السلام، حيث أنه تحرك بإيجابية ومثابرة حتى حقق السلام.



