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ماجدة الرومي تصل القاهرة استعدادا لحفل مهرجان الموسيقى العربية (صورة)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:21 ص
ماجدة الرومي تصل القاهرة استعدادا لحفل مهرجان الموسيقى العربية (صورة)
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شيماء الشاهيني
 
وصلت الفنانة ماجدة الرومي، القاهرة، صباح اليوم استعدادا لحفلها الغنائي الذي ستحييه ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ويأتي حفل ماجدة في الأوبرا بعد غياب 15 عامًا عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، حيث كانت آخر مشاركتها في المهرجان عام 2003.

وجاءت تذاكر الحفل في 4 فئات فقط، تبدأ من 550 المرحلة الأخير، أما المرحلة الثالثة 750 جنيه، والمرحلة الثانية 1300 جنيه، أما المرحلة الأول 1500.

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