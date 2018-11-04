ماجدة الرومي تصل القاهرة استعدادا لحفل مهرجان الموسيقى العربية (صورة)

وصلت الفنانة ماجدة الرومي، القاهرة، صباح اليوم استعدادا لحفلها الغنائي الذي ستحييه ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وصلت الفنانة ماجدة الرومي، القاهرة، صباح اليوم استعدادا لحفلها الغنائي الذي ستحييه ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.