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مسيرات فى طهران لإحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
مسيرات فى طهران لإحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

احتشد الآلاف من الإيرانيين في طهران اليوم الأحد للاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين للاستيلاء على السفارة الأمريكية، فيما أعادت واشنطن جميع العقوبات التي رفعتها بموجب الاتفاق النووي

 

ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، ردد المتظاهرون  شعارات من قبيل"تسقط الولايات المتحدة" و "الموت لإسرائيل" خلال المظاهرة في العاصمة، وقال التلفزيون الحكومي إن مظاهرات مماثلة جرت في مدن وبلدات أخرى.

 

 

وكان الطلاب الإيرانيون قد اقتحموا السفارة بعد فترة قصيرة من قيام الثورة الإسلامية عام 1979، حيث أخذوا 52 أمريكيًا رهينة لمدة 444 يومًا، وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية ردا على ذلك.

 

وتحتفل الحكومة الإيرانية بالاستيلاء السفارة كل عام على أنه ضربة قاطعة للولايات المتحدة، التي دعمت الحكم الاستبدادي للشاه محمد رضا بهلوي.

 

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