5 لاعبين لا يصلحون لمباراة الأهلي ضد الترجي في رادس

ينتظر النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل موقعة صعبة مشحونة بالضغط الجماهيري عندما يحل ضيفًا على الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتتطلب مباراة الأهلي ضد الترجي في رادس لاعبين من نوعيات خاصة أصحاب شخصيات قوية كما قال محمد يوسف المدرب العام للقلعة الحمراء.





الأهلي ضد الترجي





مبارة الأهلي ضد الترجي في الذهاب شهدت فوز الأحمر 3-1 بعد أحداث مثيرة بدعوى أخطاء الحكم مهدي عبيد في ركلتي جزاء.





شخصية غير قوية





تحتاج مباراة الأهلي ضد الترجي لاعبين أصحاب شخصية قوية مثل حسام عاشور في وسط الملعب ممن لا يخافون الالتحامات ويفقدون الكرة مع الضغط عليهم كما يفعل هشام محمد وعمرو السولية في بعض الأحيان.





المتوتر





يجب أن يدخل الأهلي ضد الترجي وهو هاديء الأعصاب لأنه سيواجه ما هو أكبر من الفنيات من ناحية الشحن الجماهيري لذلك لا مجال أمام المتعصبين





المتردد





لا تحتاج مباراة الأهلي ضد الترجي إلى أي تردد عندما تمتلك الكرة من نوعية صبري رحيل ومحمد هاني لأن ستجد اندفاعات لاعبي المنافس بكل قوة.





مهدر الفرص





لا يجب أن يعود وليد أزارو مهاجم الأهلي إلى عادته بإهدار الفرص السهلة لأن مباراة الترجي في رادس تحتاج إلى هدف من نصف فرصة.





أخطاء فردية





لا تحتمل مباراة الأهلي ضد الترجي في رادس للأخطاء الفردية رباعي الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالي وسعد سمير ومحمد هاني أو محمد الشناوي حارس المرمى.





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