تموين الدقهلية يضبط 10 مخابز خالفوا الأوزان





وتم تحرير محضر اثبات حالة ضد مخبز (محمد.ح.ح.ر)بلدى مدعم بكفر شرف شربين وذلك لمخالفة التوجية الوزارى رقم 30 لسنة2017لعدم وجود لافتة للمخبز، ومحضر اثبات حالة ضد مخبز (عنتر.ا.ا) بلدى مدعم بكفر الاطرش بشربين للانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار19 جرام فى الرغيف الواحد ومحضر اثبات حالة ضد مخبز (ثناء.ا.ص) بلدى مدعم بناحية عزبة الحاج شربينى بشربين وذلك لمخالفة التوجية الوزارى رقم 30 لسنة2017 للانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرام فى الرغيف الواحد.



كما تحرر محضر اثبات حالة ضد مخبز (اسلام.ع.ا) بلدى مدعم بعزبة الحاج شربينى بشربين للانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام فى الرغيف الواحد، ومحضر اثبات حالة ضد مخبز (محمد.ك.ع )بلدى مدعم بناحية الحصص بشربين لانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام فى الرغيف الواحد، ومحضر اثبات حالة ضد مخبز (علاء.س.م )بلدى مدعم بشربين، للانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام فى الرغيف الواحد، محضراثبات حالة ضد مخبز (امل.ف.ا )بلدى مدعم بناحية كفر يوسف شربين وذلك لمخالفة التوجية الوزارى رقم 30 لسنة 2017للانتاجة خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

ترأس وكيل وزارة تموين الدقهلية السيد دايرة، وعماد حمدى مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والسيد البيسى مفتش بالرقابة التموينية وجمال الغندور المسئول الإعلامي لمديرية التموين حملة على المخابز بمدينة شربين.وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ما بين محضر اثبات حالة ضد مخبز (مدحت.ط.ر) بلدى مدعم بمنشاه النصر بشربين لتصرفة فى 4 اربعة شكاير دقيق بلدى مدعم، محضر اثبات حالة ضد مخبز (محمد.ا.ا.ا) بلدى مدعم بكفر التبن بشربين، لتصرفة فى 5 خمسة شكاير دقيق بلدى مدعم، ومحضر اثبات حالة ضد مخبز ا.ا.ع بلدى مدعم بناحية مدينة دكرنس وذلك لمخالفة التوجية الوزارى رقم 30 لسنة 2017للانتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرام فى الرغيف الواحد.