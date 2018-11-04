ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)
طباعة
سالى رضوان
 
أجرى أطباء مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، بالإشتراك مع فريق طبى أمريكى الجنسية متخصص فى جراحات تجميل وجراحات مناظير الأطفال، 36 جراحة دقيقة للأطفال.

وضم فريق الجراحيين المصرى الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطافال الجماعى، الدكتور محم الغزالى، الدكتور كمال عبدالإله، الكتور أدهم السعيد أستاذ جراحة الأطفال والمشرف على الفريق، وفريق عمل الدكتور محمد الشربينى مدرس جراحة الأطفال.

وأكد الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى ان الفريق الطبى ناظر 80 حالة جراحية بالمستشفى وـجروا عمليات جراحية دقيقة ل 36 طفلا منهم، مشيدا بدور الفريق الطبى وطاقم التمريض المتميز.
36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)
36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)
36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)
36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)
36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)
36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)
36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)
المزيد عن: مصر جراحة المنصورة اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 11:40:01 AM