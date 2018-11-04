36 جراحة تجميلة دقيقة بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة (صور)

أجرى أطباء مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، بالإشتراك مع فريق طبى أمريكى الجنسية متخصص فى جراحات تجميل وجراحات مناظير الأطفال، 36 جراحة دقيقة للأطفال.



وضم فريق الجراحيين المصرى الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطافال الجماعى، الدكتور محم الغزالى، الدكتور كمال عبدالإله، الكتور أدهم السعيد أستاذ جراحة الأطفال والمشرف على الفريق، وفريق عمل الدكتور محمد الشربينى مدرس جراحة الأطفال.



وأكد الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى ان الفريق الطبى ناظر 80 حالة جراحية بالمستشفى وـجروا عمليات جراحية دقيقة ل 36 طفلا منهم، مشيدا بدور الفريق الطبى وطاقم التمريض المتميز.