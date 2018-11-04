فساتين محجبات باللون الأسود.. ستنال إعجابك (صور)

فساتين المحجبات تتطور وتتجدد طوال الوقت، ويبقى اللون الأسود هو الأساسي بين الألوان الذي لا يمكن تجاهله في الموضة فله مكانته الخاصة بين النساء، حيث أنه يناسبها في كل الأوقات.





وقد ظهرت مدونات انستقرام المحجبات بأكثر من تصميم مختلف لموديلات فساتين باللون الأسود، ونسقت معه كثيرًا من القطع المميزة، يمكنك استلهام أسلوبهن لأناقة ليس لها حدود، وفساتين ستقعين بغرامها من المرة الأولى.





المدونة العالمية صوفيا جودسون ظهرت بالفستان الأسود الأنيق بخامة مرنة ومريحة يدخل بها القطن، جاء مزركشًا قليلًا، مع تطريزات الجوبير على الأطراف والأكمام، لإطلالة محتشمة وملكية، نسقت معه حذاء مدببًا باللون الأحمر، وشنطة سوداء اللون، وتوربان ملونة.





اعتمدت الفاشينيستا دلال الدوب على فستان أكثر بساطة بأزرار أمامية، مع حزام الخصر ليبرز رشاقتها، نسقت معه شنطة متوسطة الحجم باللون الأحمر الصريح، ولم تغيّر اللون الأبيض الاعتيادي لحجابها، تناسب هذه الإطلالة المشاوير النهارية السريعة أو أوقات العمل.





في المناسبات نصف كلاسيكية أو الرسمية، يمكنك تتبع خطى المدونة دلال القبندي التي اختارت الفستان الطويل المنفوش من الستان مع الكشاكش، وقد لفتنا العقد اللؤلؤ كبير الحجم الذي خطف الأنظار، ولكنها لم تكتف بذلك فقد ارتدت جوربًا شبكيًا مثيرًا مع حذاء ميتالك، وكلتش ذهبي اللون، وأساور يد بنفس اللون.





استطاعت المدونة التركية إيبرو سيفير أن ترتدي فستانًا مكشوفًا بطريقة محتشمة تناسب المحجبات، إذ اختارت توب أبيض مع الفستان الأسود الشيفون الشفاف، وانتقت البوت الأسود الطويل ليكمل الطلة، ووضعت حزامًا من لويس فيتون Louis Vuitton .