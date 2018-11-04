"الأوقاف" تتبنى فكرة المسجد الجامع الأنموذج بكل محافظة

قررت وزارة الأوقاف، تبني مشروع المسجد الجامع الأنموذج، بكل محافظة، من محافظات مصر، لخدمة الدين والوطن.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم التوسع في هذه المساجد على مستوى المدن الكبرى، وذلك من خلال تطوير أهم مسجد قائم بالمحافظة وتحويله إلى مسجد جامع أنموذج بمعنى الكلمة، وعدم السماح بفتح أي زوايا جديدة تفرق الكلمة، مع عدم السماح بإقامة الجمعة في الزوايا القائمة إلا للضرورة القصوى وبتصريح كتابي من رئيس القطاع الديني بالوزارة ، واعتماد نماذج هندسية ذات طالع عصري وحضاري رائع سواء في عملية الإحلال والتجديد أم إقامة المساجد في المناطق الجديدة التي تحتاج إلى المسجد الجامع.



