للرجل.. 8 عصائر لتقوية مناعة الجسم

بعيداً عن الأدوية والعقاقير تحتوي العصائر الطبيعية على الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية الطبيعية التي تعزز وتقوي مناعة الجسم، وهي:-





أولاً : خليط التفاح والجزر والبرتقال

يحتوي هذا الخليط الطبيعي على الكثير من الفيتامينات (C,A,B6) والبوتاسيوم وحمض الفوليك والتي تفيد في حماية الجسم من الأمراض المرتبطة بالشتاء كالبرد والانفلونزا، وبالإضافة إلى ذلك يقوم هذا الخليط بمكافحة الالتهابات.





ثانياً: البرتقال والليمون الهندي

البرتقال والليمون الهندي مصدران مهمان لفيتامين C الذي له دور كبير في مكافحة الانفلونزا، وهو من مضادات الأكسدة التي تحمي جسم الإنسان من الأمراض.

كما أن نقص فيتامين C يؤدي إلى تأخر التئام الجروح وعدم القدرة على مكافحة الالتهابات بشكل فعال.





ثالثاً: عصير الطماطم

عصير الطماطم له فائدة كبيرة وخاصة في فصل الشتاء فهو غني بحمض الفوليك والحديد وفيتامين (A,C)، وله دور كبير في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض لا سيما أمراض القلب وتنظيم حركة الأمعاء.





رابعاً : خليط الفراولة والمانجو

يعد خليط الفراولة والمانجو بمثابة وجبة غذائية كاملة لاحتوائه على معظم العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ولها دور كبير في مقاومة الأمراض وخاصة بالنسبة لكبار السن.





خامساً : عصير البطيخ

يساعد عصير البطيخ الجهاز المناعي على العمل بصورة أكثر كفاءة، كما يلعب دوراً مهماً في تخفيف ألم العضلات وأعراض الانفلونزا، والحد من الشعور بالإجهاد والتعب.

ويمكن إضافة أوراق النعنع للعصير لتحقيق فائدة أكبر.





سادساً : عصير التوت البري

ويعد من أكثر الفواكه قدرة على تعزيز المناعة حيث أن الأصباغ التي تعطي له ألوان زاهية هي مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن.

وأيضاً يحتوي التوت على نسبة عالية من الألياف مما يساعد في توقف نمو العديد من أنواع السرطانات، ومقاومة نزلات البرد والحد من ارتفاع ضغط الدم، وكذلك منع الإصابة بالسكتات الدماغية والتهاب المفاصل وهشاشة العظام.





سابعاً : عصير الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون التي تلعب دوراً هاماً في تسكين الالتهاب وتتحكم في توازن السكر في الدم, وهي صحية جداً لخلايا الجسم بالإضافة إلى كونها غنية بالمواد المغذية.





ثامناً : عصير الشمام