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متسابق يُغمى عليه بعد إعلان خسارته ببرنامج "نجم السعودية" (فيديو)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:13 ص
متسابق يُغمى عليه بعد إعلان خسارته ببرنامج نجم السعودية (فيديو)
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الفجر الفنى
 
تعرض الفنان الشاب عماد إبراهيم، أحد مشتركي برنامج "نجم السعودية" للإغماء وسقوطه أرضاً فور اعلان نتيجة خسارته.
 
وتحدث ابراهيم لاحد المواقع الفنية مطمئناً جمهوره، قائلاً إنها وعكة صحية عريضة نتيجة الضغط والتوتر.

يُذكر أن "نجم السعودية" برنامج مسابقات فني غنائي الأول من نوعه في المملكة متخصص باكتشاف المواهب الغنائية السعودية وثقل قدراتهم ، حيث يوفر البرنامج فرصاً جديدة للمغنيين الغير محترفين من كلا الجنسين من عمر 15 سنة وما فوق ليصبحوا من نجوم الفن والغناء.
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