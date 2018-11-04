ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كثافه مرورية أعلى كوبري الحدائق بسبب حادث تصادم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
كثافه مرورية أعلى كوبري الحدائق بسبب حادث تصادم
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 

شهد كوبري الحدائق، اليوم، كثافة مرورية، بسبب اصطدام سيارة ببلدورة بالجزيرة الواسطى اتجاه الوصلة المعلقة، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة وسقوط البلدورة.

 

وأدى الحادث، إلى تعطيل الحركة المروية أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين والتأثير على مطلع أكتوبر من العروبة وأيضًا محور العروبة اتجاه مطلع أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لتيسير حركة المرور في المنطقة.

المزيد عن: حركه المرور تصادم اكتوبر اصابه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 11:50:02 AM