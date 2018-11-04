كثافه مرورية أعلى كوبري الحدائق بسبب حادث تصادم

شهد كوبري الحدائق، اليوم، كثافة مرورية، بسبب اصطدام سيارة ببلدورة بالجزيرة الواسطى اتجاه الوصلة المعلقة، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة وسقوط البلدورة.

وأدى الحادث، إلى تعطيل الحركة المروية أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين والتأثير على مطلع أكتوبر من العروبة وأيضًا محور العروبة اتجاه مطلع أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لتيسير حركة المرور في المنطقة.