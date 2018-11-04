متحدث البرلمان: مصر تتفرد بمنتدى شباب العالم (فيديو)

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن جميع الفعاليات الدولية تلتقي على مستوى البرلمانات او السياسيين ولكن مصر تفردت بلقاء مجمع للشباب للتحاور نحو مستقبل البشرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إقامة منصة شبابية لكل شباب العالم.



وأضاف في لقاء مع برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد، أن المنتدى يعد دعاية إيجابية للسياحة المصرية وهو مكسب للبشرية، حيث يتم عمل توافق بين شباب العالم الذي يقود الدول في المستقبل، متابعا أن أولى جلسات المنتدى تتحدث حول رؤية الشباب لدور قادة العالم في حفظ السلام ومواجهة الإرهاب.



وتابع أن المنتدى يناقش الأوضاع في إفريقيا وما نريده للقارة السمراء في المستقبل وكيفية إحداث التنمية.

