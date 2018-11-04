وزير النقل: تنفيذ ازدواج طريق سفاجا- مرسى علم بإجمالي 1.5 مليار جنيه

صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن العمل يسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد في مشروع ازدواج طريق سفاجا مرسى علم بطول 195 كم وعرض 9.20م، عدد 2 حاره وبتكلفة اجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه.





وأضاف عرفات أن الطريق يعد استكمال لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر والتي سبق انهاء ازدواج الطريق لمسافة 15 كم جنوب مدينة سفاجا ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق التي تنفذها وزارة النقل والتي تتضمن تنفيذ إجمالي أطوال 1000 كم وتكلفة 17 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الثالثة بخلاف هذا المشروع المشروعات التالية (تطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وانشاء طريق خدمة بطول 230 كم -إزدواج طريق أسيوط سوهاج الشرقي بطول 145 كم - توسعة وتطوير وصلة النفق من ك 109 طريق السويس حتى النفق بطول 24 كم - انشاء طريق لخدمة حركة النقل الثقيل بطريق القاهرة السويس في المسافة من الطريق الدائري حول القاهرة حتى الطريق الدائري الإقليمي بطول 37 كم - ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات بطول 270 كم ).



