الطالع الفلكى الأحد 4/11/2018..مُنَاسَبَة نَبِيلَة!





**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الحادية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الدقيقة الـ 56 بعد مُنتصف ليلة أمس السبت/فجر اليوم بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





*اليوم 25 بَابَة قبطى، 4 تشرين ثَانِ رُومى ، 26 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الحُبّ أكبر وأسْمَى عاطفة عند الإنسان، فيه شِيئ من الرّوح وشِيئ من الألبْ وشِيئ من الجَسَدْ. (سمير صبرى من فيلم جنس ناعم-1977)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك،بائع ومُشترى ، عريس وعروس،كفتان مُتقابلتان لكن غيرمُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطورلتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جدي، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من ثمن و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر، كما أنّ إقامة حفلات الزفاف والولائم بما يُسعد المدعوّين مُنَاسِبَة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل مُناسَبَة عيد الحُب المصرى والذى إبتكره الكاتب الرّاحل مصطفى أمين رَحِمَهُ الله ،وقت أكثرمن مناسب لتدعيم علاقتك بزوجتك أو ترميمها أو إستعادتها إن كانت قد إنقطعت ، هذا يشمل علاقتك بأختك ووالدتك ووالدك وشقيقك وذَوِى رَحِمِكْ ، الإحسان إلى الفقراء والضعفاء والأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة،رعاية الحيوانات والطيور ، البيئة وسقاية المزروعات ، فكلها صُوَرْ تندرج تحت عنوان كلمة الحُبّ.













إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: هناك نوع من الناس يمرض إن شعر بالراحة المُفرطة وأنت من هذا النوع ، إسْعَ ياعَبْدْ.





برج الثور: عليك إعتماد أكثر الطرق قصراً وهى الخط المستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أو المراوغة ، إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.

برج الجوزاء: رُبّما وجدت نفسك منزلقاً للفنون الجميلة، أو رغبة مُلحّة لشراء غرض تزيّن به منزلك، ربّما فكرت جدّياً فى تحويل هوايتك الفنية لمصدر رزق.





برج السّرطان: قم بحرق بعض السعرات الحراريّة وقطرات العرق اللذيذ فى العمل الشريف ،لاتسمح بالمردود القليل بإحباطك فلكل مجتهدٍ نصيب.

برج الأسد: إن أردت كوب مياه فبإمكانك جلبه لنفسك ، شعورك بمعاناة من حولك لن يقلل من هيبتك لكنه يوفر عليك إستفزاز وارد للآخرين فى العمل أو المنزل.





برج العذراء: عليك فحص الإتفاقات المطبوعة بنفسك وبِمَعِيّة المُحترفين، خصوصاً تلك البنود الماكرة المكتوبة بأحرف مُنَمْنَمَة صغيرة بالأسفل ، درهم وقاية.





برج الميزان: إن أردت أن تُنهى مشاكلك العنيدة فعليك قبول الحلول الوَسَط بمرونة ، إبتعد عن المُجازفات المالية.





برج العقرب: وقت لإزالة المؤثرات السلبيّة التى تحيط بك،تنظيف درج مكتبك ، التخلص من علاقة ثقيلة ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.





برج القوس: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.





برج الجدى: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِصَرَامَة و حَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ، فى العاطفة والعمل.

برج الدّلو: الرحلة من الهزيمة للنجاح تبدأ بالتفاؤل،هذا يعنى إزاحة العبوس عن وجهك كخطوة أولى ووضع إبتسامة لطيفة بدلاًعنه والتشميرعن ذراعيْك للعمل.





برج الحُوت: عندما تبدأ الأمور فى الضّيق تبدأ بالتوازى فى الإنفراج أو ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ ، تفاءل خير.



