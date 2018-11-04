محمد يوسف: لا تشعلوا مباراة رادس.. نجهز لاعبينا لكل الاحتمالات

طالب محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي بعدم زيادة الشحن قبل مباراة الفريق أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال محمد يوسف لبرنامج "ساعة مع شوبير": "شعب تونس طيب جدًا ويقدر العلاقات بين مصر وتونس لذلك لا يجب أن نشحن مباراة رادس بين الجماهير".





وأضاف يوسف: "نجهز لاعبينا لكل الاحتمالات في مباراة الترجي التونسي لأن كل المفاجآت واردة في العودة خاصة أن الترجي فريق كبير ويجيد لعب المباريات النهائية لذلك نحتاج لاعبين أصحاب شخصية قوية".





وواصل يوسف: "من حق الترجي الدفاع عن حقوقه بإصدار بيانات عن الحكم مهدي عبيد في مباراة الذهاب لكن في النهاية الكاف هو الذي يحكم مثل هذه الأمور وليس نحن أو الترجي".







