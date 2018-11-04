افتتاح الصالون الوطني للفنانين التشكيليين الشبان





افتتح الصالون الوطني للفنانين التشكيليين التونسيين الشبان, مساء الجمعة بمتحف مدينة تونس "قصر خير الدين" بالمدينة العتيقة بالعاصمة, لتتواصل فعالياته إلى يوم 15 نوفمبر الحالي.

ويسجل هذا الصالون الذي ينظمه اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية, مشاركة ما لا يقل عن 50 فنانا تونسيا, يعرضون حوالي 70 عملا فنيا تنوعت أشكالها وأحجامها وألوانها.

وتضمن الصالون الذي يحتضنه الطابق الأرضي لمتحف مدينة تونس, أعمالا في الفن الحديث والمعاصر. وتنوعت التقنيات المستعملة في إنجاز اللوحات على غرار الرسم الزيتي على القماش والنسيج والتصوير الفوتوغرافي والحفر وتقنية الكولاج.

وتنوعت محتويات الصالون بين لوحات الفسيفساء وفن التنصيبة والنحت وذلك باستعمال تقنيات مختلفة منها الخشب والخزف والزجاج.

وعبرت اللوحات المعروضة عن قضايا سياسية كالصراع على السلطة أو قضايا اجتماعية أو إنسانية كونية كالعدالة والحرية.

ويهدف الصالون الوطني للفنانين التشكيليين الشبان إلى التعريف بإبداعات الفنانين الشبان وإلى تهيئة فضاء لهم لترويج أعمالهم. كما يمثل الصالون مناسبة لالتقاء الفنانين من مختلف الجهات والاطلاع على تجارب بعضهم البعض وتبادل الآراء والأفكار.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين ينظم بالتوازي مع هذا الصالون, معرضا للفنانين التشكيليين الشبان برواق يحيى بفضاء البالماريوم بالعاصمة وقع افتتاحه مساء السبت, بالإضافة إلى معرض للفن التشكيلي بمدينة الهوارية افتتح مساء السبت أيضا.

وكان المركب الثقافي بالمنستير قد شهد مساء الجمعة افتتاح معرض بعنوان "خمسون أثرا خمسون فنانا", نظمته تنسيقية اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين بالمنستير.



