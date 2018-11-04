العاهل الأردني يقبل استقالة وزيري السياحة والتربية والتعليم

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله، على استقالة وزيرة السياحة والآثار لينا عناب ووزير التربية عزمي محافظة، على خلفية السيول في منطقة البحر الميت، التي أدت إلى وفاة 21 شخصًا معظمهم طلبة مدارس.

وبحسب وكالة أنباء الأردن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل بإدارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجد محمد شويكة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي بإدارة وزارة السياحة والآثار.