لجنة المالية بمجلس النواب تشرع الخميس 8 نوفمبر 2018 في مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2019

تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، في مناقشة مشروع الميزانية صباح الخميس 8 نوفمبر 2018 بالاستماع إلى عرض لوزير المالية.

وقال نائب رئيس اللجنة الهادي براهم (حركة النهضة)، في تصريح لـ"وات"، أنّه سيتم مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2019 في مجملها وسيتم في الأسبوع الموالي الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية 2019.

وأفاد أنّ براهم اللجنة انتهت من ضبط جدولة جلسات مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019. وسينطلق النّقاش العام على مستوى الجلسة العامة موفى نوفمبر بداية ديسمبر 2018 على أن تقع المصادقة النهائية على المشروعين، وفق الآجال الدستورية المحددة، يوم 10 ديسمبر من كل سنة.

ورجح أن تنتهي لجنة المالية من أشغالها في مناقشة مشروع قانون المالية الجديد في الفترة المتراوحة بين 20 و 22 نوفمبر 2018، لتفسح المجال للجلسة العامة للمناقشة في ظروف مريحة.

ونفى براهم أن يكون هناك تأخير في عمل لجنة المالية والتخطيط والتنمية في الشروع في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، لا سيما وأنّ الحكومة أودعت مشروعي الميزانية والمالية قبل الآجال الدستورية أي قبل يوم 15 أكتوبر 2018

وتوقع المتحدث، أن يشهد مشروع قانون المالية الجديد بعض التعديلات على مستوى المضمون وحتى إضافة بعض الفصول لافتا إلى انه من صميم دور السلطة التشريعية والنواب إثراء مشروع قانون المالية وتحسينه بما يستجيب لمختلف تطلعات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

يشار إلى أن لجنة المالية صادقت، الخميس 1 نوفمبر 2018، على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2018



