30 طيارا على الخط يعملون على عدة وجهات يتلقون تدريبا بتونس حول التعامل مع العنصر البشري





خاض 30 طيارا يمثلون شركات طيران تونسية واخرى من الجزائر والمغرب والسينغال وعدة مؤسسات افريقية، دورة تدريبة عالية المستوى حول العوامل البشرية في الطيران من 29 اكتوبر الى 2 نوفمبر 2018، انتهت بحصول عدد منهم على شهادة في أمن وسلامة الطيران المدني.

وكشفت الجامعة التونسية لطياري الخط، التي أمّنت هذا التّدريب بالتّعاون مع الجامعة الدوليّة للطيارين على الخط وجامعة جنوب كاليفورينا (الولايات المتحدة الامريكية)، ان هذه الدورة تهدف الى تحيين معارف الطيارين التونسيين واطارات الطيران المدني والسلطات المشرفة على المطارات في مجال السّلوكيات البشريّة في مجال الطّيران مما يدعم امن الطّيران التونسي.

ونال المشاركون عقب الدورة، التي استمرت لخمسة أيّام متواصلة شهائد اعتراف في مجال التّعامل البشري في مجال الطّيران مما سيمكنهم من المساهمة من خلال التعاون مع مؤسساتهم من إرساء الاستراتيجيات الضرورية لتحسين مردودية العنصر البشري وفق الجمعية التونسية للطيارين على الخط.

وتعدّ جامعة جنوب كاليفورنيا من بين أهمّ الجامعات المتخصصة في توفير تدريب في مجال الطيران. وتعترف كبريات شركات الطيران بدورها في توفير التدريب على أمن الملاحة الجوية. (وات)



