الأهلي يرد رسميا على اتهامات الترجي التونسي

يرى محمد يوسف المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، أن المارد الأحمر لم يتوج بلقب إفريقيا رسميا حتى الآن رغم فوزه على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف





وقال "يوسف" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج "ساعة مع شوبير": " أشكر جماهير الأهلي على مساندتها للأهلي في لقاء الذهاب أمام الترجي، وأشكرهم على المنظر الرائع الذي ظهروا عليه في لقاء برج العرب".





وأكمل: "الفريقان لم يقدما أفضل ما لديهم من الناحية الفنية في لقاء "برج العرب"، وكنا نأمل في الخروج من المباراة بشباك نظيف ولكن الفوز بثلاثة أهداف لهدف نيتجة مرضية إلى حد كبير".





وواصل: "أحمد فتحي سيكون متواجد مع بعثة الأهلي في تونس سواء تعافى من الإصابة أم لا".





وتابع: "هناك أخوة شديدة بين الشعب المصري والتونسي وفي الاول والأخر، وفي الاول والأخر هي مباراة كرة قدم، وعلاقة الأهلي والترجي على ما يرام".





وأردف: "حافلة النادي الأهلي تعرض لحملة تفتيش من قبل قوات الأمن في غاية الصرامة استغرق 25 دقيقة مثلما حدث مع حافلة الترجي، وذلك تزامنا مع الأحداث التي حدثت في مصر قبل اللقاء بـ24 ساعة".





ووجه محمد يوسف رسالة لجماهير الأهلي وتونس قائلا: "علاقة الأهلي بتونس ونادي الترجي على أفضل ما يرام، ولا نريد أن نعطي الأمور والأجواء أكثر من حجمها ولن ننساق وراء قلة من الجماهير".





وعن اجتماع الاتحاد التونسي علق محمد يوسف قائلا: "من حق الاتحاد التونسي عقد اجتماعات واتخاذ أي قرارات في مصلحة الكرة التونسية وإصدار مباريات ضد الحكم مهدي عبيد ولكن الأهلي لم يكن طرف في أي أزمات".





واختتم: "الأهلي لم يتلقى أي خطاب من الاتحاد الإفريقي بشأن إيقاف الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر، فالاتحاد الإفريقي يهتم بقرير حكم اللقاء".