اطلاق محضنة للجالية التونسية المقيمة بالخارج الاسبوع القادم

يتم، الأسبوع القادم، اطلاق محضنة للجالية التونسية المقيمة بالخارج. ويتعلق الامر بارساء هيكل دائم مهمته تأمين مصاحبة عابرة للحدود، لفائدة التونسيين بالخارج المقدر عددهم حاليا بنحو 1،2 مليون شخص (من المهنيين وغير المهنيين)، حسب ما أوضحته المسؤولة عن مشروع تحفيز الجالية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أولى ترسيم.

"وسيتم اختيار واحدة من بين ستة هياكل للاحتضان والمصاحبة وقع اختيارها مسبقا، من قبل هيئة تحكيم تتألف من ممثلين عن القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وذلك لمدة عامين"، وفق ما تقدمت به ترسيم خلال مداخلتها، السبـت، في منتدى الجالية التونسية من المهنيين.

"وتندرج مبادرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، التي تم لفائدتها تخصيص تمويلات بقيمة 4،6 مليون أورو (15،08 مليون دينار)، في إطار مشروع "تونس تقدم الهجرة"، الذي يموله الإتحاد الأوروبي بنحو 12 مليون أورو (ما يعادل 39،36 مليون دينار) والهادف الى إلى استغلال الإمكانات والفرص، التي تطرحها الجالية التونسية بالخارج في دفع الاستثمارات في تونس.

وأضافت المسؤولة أن "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تسعى من خلال هذا المشروع إلى إحداث جامعة للتونسيين المقيمين بالخارج وربط شراكات استراتجية في أوروبا وإرساء قاعدة رقمية لتحقيق هذا الهدف".

واعتبر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إسلام الفرياني، أن التونسيين المقيمين بالخارج وخاصة منهم المهنيين يمكن ان يكون لهم دور هام في تحقيق التحول الإقتصادي وتقوية مكانة تونس على مستوى السوق الدولية والإسهام في إرساء شراكات مربحة لكل الأطراف.

وتابع "إن الجامعة تعد أداة أساسية وناجعة لضمان إحداث الشبكات والتجديد ونقل التكنولوجيا وتعبئة الأموال والنهوض بالصناعات". وأوضح أن الهدف في مجال الصناعة هو خلق جيل جديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير صناعة السيارات والطائرات فضلا عن صناعة النسيج والملابس والصناعات الغذائية.

وتحدث الفرياني عن استراتجية، جار إعدادها، لإدماج الجالية التونسية في الخارج تقوم على الحد من التحديات، التي تواجهها هذه الجالية (البيروقراطية وتعقد الإجراءات الإدارية...) من خلال الإستفادة من التجارب الناجحة على غرار التجربة الإيرلندية.

وأشار في هذا السياق إلى مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي، الذي سيعرض قريبا على أنظار المجلس الوزاري وقال "من شأن طريقة التمويل البديلة هذه تيسير اسهام الجالية في الاستثمار في تونس".

وأبرز، من جهته، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد الكرم، ضرورة الإستفادة بشكل أفضل من رغبة الجالية التونسية في الاستثمار في بلدها من خلال إعداد الأرضية الملائمة ومصاحبتها عبر توفير هياكل استقبال وخاصة تهيئة البنوك "التي تعرف مكامن قوة وضعف الإقتصاد التونسي، وقال إن الهدف من ذلك هو مزيد تنشيط الإقتصاد التونسي المحتاج لنمو أقوى وإصلاحات هيكلية.

ولتحقيق ذلك فإنه من الضروري إرساء قاعدة بيانات شاملة ومحينة، تمكن من إحصاء الجالية التونسية ووضع أفكار مشاريع ممكنة ومطابقة للمواصفات الدولية ومقبولة لدى أصحاب القرار للجالية.

ويندرج المنتدى المتعلق بالجالية التونسية في اطار مشروع "التجديد والتنمية الإقتصادية الجهوية والتشغيل" الذي أرسته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة بفضل تمويلات فاقت 19 مليون أورو( 62،32 مليون دينار).



