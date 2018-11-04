النادي الصفاقسي يعزز موقعه في الصدارة بانتصار سادس على التوالي





تابع النادي الصفاقسي مسيرته الموفقة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب فوزه السبت على الملعب القابسي 1-0 سجله حبيب الوسلاتي من مخالفة مباشرة (65).

وعزز نادي عاصمة الجنوب بفضل هذا الفوز السادس على التوالي موقعه في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق خمس نقاط عن النادي البنزرتي الذي يستضيف غدا شبيبة القيروان في الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السابعة.

واوقف النادي الافريقي من جهته نزيف النقاط بعد تلقيه لاربع هزائم متتالية وعاد بنقطة من تنقله الى بنقردان اثر انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1).

وكان الفريق المحلي المبادر بالتسجيل عن طريق الكامروني باتريك لوا لوا (3) قبل ان يسجل منوبي الحداد هدف التعادل (80) لصالح النادي الافريقي.

وانتهت مباراة اتحاد تطاوين والنجم الساحلي بالتعادل السلبي ليدعم كل فريق منهما رصيده بنقطة في الترتيب العام.

وتتواصل مقابلات الجولة السابعة اليوم الأحد بلقاءات النادي البنزرتي وشبيبة القيروان ونجم المتلوي ونادي حمام الانف ومستقبل قابس والملعب التونسي فيما تاجلت مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لفريق الاحمر والاصفر.



