تعرفي على أعراض الحمل في الشهر الخامس

عندما تصل المرأة الحاامل للشهر الخامس، تشعر بأشياء غريبة، مثل ضيق الملابس عليها، وأعراض آخرى تتعرض لها تكشف أنها وصلت للشهر الخامس في الحمل، ومنها الآتي:-





يزداد وزن الحامل مع نهاية الشهر الخامس كيلوجراماً جديداً.





ينتهي الغثيان ولكن اضطرابات الهضم تستمر.





ويقل الإمساك في هذا الشهر، وقد يستمر لسبب عضوي مع نساء حوامل حتى الولادة ويحتاج لتدخل الطبيب.





تعاني الحامل من الدوار بسبب تذبذب ضغط دمها.





وتزداد ضربات قلبها.





يزداد شعور الأم بحركة الجنين ولكنه يكون مثل سباحة السمكة في الماء.





آلام أسفل الظهر وهي عادية بالنسبة للحامل.





وتورم الأطراف ما لم يرافقه احتباس السوائل، ولذلك يجب أن تشرب الأم الحامل كمية كبيرة من السوائل؛ لكي تتخلص من الأملاح والسوائل الضارة.





يزداد التوتر ويكون علاجه بممارسة رياضة المشي والتأمل وري المزروعات.



