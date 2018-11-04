شكري البجاوي ينسحب من تدريب هلال الشابة









اعلنت الهيئة المديرة لهلال الشابة أن المدرب شكري البجاوي أعلم الهيئة المديرة للفريق بقرار الانسحاب من تدريب النادي خلال إجتماعه برئيس الجمعية توفيق المكشر لاسباب عائلية.

واضافت الهيئة المديرة لهلال الشابة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الهيئة المديرة كلفت المدرب عثمان الشهايبي للاشراف على الفريق في مباراة الغد ضد جندوبة الرياضية في اطار الجولة السادسة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية).

ويذكر ان هلال الشابة يحتل طليعة المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ب 13 نقطة (وتنقصه مباراة) مناصفة مع النجم الرادسي .



