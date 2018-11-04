بطولة العالم لرفع الاثقال: نهى الاندلسي في المركز السابع

انهت الرباعة التونسية نهى الاندلسي مشاركتها في بطولة العالم لرفع الاثقال المقامة حاليا في عشق اباد عاصمة تركمنستان في المركز السابع لوزن 55 كلغ بمجموع 211 كلغ.

وانهت الرباعة الشابة مسابقة الخطف في المركز السادس بعد ان رفعت 97 كلغ محطمة بالمناسبة الرقم القياسي العالمي لصنف الوسطيات فيما انهت مسابقة النتر في المركز التاسع بعد ان نجحت في رفع 114 كلغ.

ويخوض الرباع كارم بن هنية منافسات بطولة العالم لوزن 73 كلغ اليوم الاحد.



