القصرين : الحماية المدنية تدعو كافة المواطنين الى توخي الحذر وعدم المجازفة وعبور الأودية الفائضة





دعت الادارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين، السبت، كافة المواطنين الى توخي الحذر وعدم المجازفة وعبور الأودية الفائضة وذلك على اثر تهاطل الامطار، منذ فجر اليوم، على مختلف مناطق ولاية القصرين.

وذكرت أنه في صورة حدوث اي طارئ يمكن للمواطنين الاتصال على رقم النجدة التالي 198 للتدخل في الإبان.

وافاد المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين، العميد يوسف العافي، في تصريح اعلامي، أن الامطار التي تهاطلت على مختلف مناطق ولاية القصرين، منذ فجر السبت، لم تسفر عن وقوع أية أضرار أو خسائر مادية أو بشرية.

وأشار، في سياق متصل، الى أن مصالح الحماية المدنية بالجهة تمكنت عشية اليوم من انقاذ مواطن جرفته مياه الأمطار على متن سيارته بوادي الرمل الواقع بين معتمديتي سبيطلة والعيون وتدخلت لإخراج سيارة رباعية الدفع علقت بوادي سبيطلة، كما تلقت بلاغا بخصوص جرف سيارة بمنطقة صحراوي بمعتمدية فوسانة جراء سيول وادي الحطب على متنها ثلاثة أشخاص من بينهم طفل قام أهالي المنطقة بإخراجها بواسطة جرار قبل وصول اعوان الحماية المدنية بدقائق. (وات)



