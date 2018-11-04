يوسف الشاهد في افتتاح أيام قرطاج السينمائية 2018 : "انتصار الثقافة هو دحر للإرهاب والتطرف"





أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى إشرافه على افتتاح فعاليات الدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية بمدينة الثقافة، على أن انتصار الثقافة هو دحر للإرهاب والعنف والتطرف.

وأضاف في تصريح إعلامي أن رسالة الدورة الحالية لأيام قرطاج السينمائية هي "الثقافة تنتصر".

وافتتحت مساء السبت فعاليات الدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية (3-10 نوفمبر 2018) بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة وسط أجواء احتفالية وإجراءات تنظيمية وأمنية محكمة، حيث سجل حفل الإقتتاح الذي يقام لأول مرة بمدينة الثقافة، مشاركة كوكبة من نجوم الفن السابع من تونس ومن الدول العربية والإفريقية وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية إلى جانب ممثلين عن البعثات الدبلوماسية بتونس.

وتسجل دورة هذا العام للمهرجان عرض أكثر من 200 فيلم من 47 بلدا في مختلف أقسام المهرجان، وتعد الأشرطة المبرمجة للعرض خلال هذه التظاهرة من إنتاجات 2017 و2018، من ضمنها 54 فيلما عربيا، و15 فيلما في عروض أولى على الصعيدين العربي والإفريقي.



