الحماية المدنية والحرس الوطني بسجنان ينقذان عائلة من خمسة افراد بعد محاولتهم عبور وادي العود





أنقذت مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني بسجنان، عشية السبت، اسرة مكونة من خمسة افراد اثناء محاولتهم عبور وادي العود بسجنان على متن شاحنة، وفق ما اكده المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت بالنيابة، النقيب مروان الغزواني.

وأوضح الغزواني، لـمراسل (وات) بالجهة، "انه رغم التحذيرات والدعوات المتكررة لعموم المواطنين ومستعملي الطريق بعدم المجازفة عند كل الاودية، الا ان عائلة مكونة من خمسة افراد لم تعر الاهتمام لهذه التحذيرات حيث اصر السائق على محاولة مرور وادي العود بشاحنته قبل ان يعلق، الامر الذي تطلب التدخل العاجل من قبل مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني ليتم انقاذهم جميعا".

واشار الى انه تم تامين الجميع وايصالهم لذويهم بمنطقة سجنان بالتوازي مع تامين الشاحنة بعيدا عن سيول الجارفة للوادي .

يشار الى ان معتمد سجنان رئيس اللجنة المحلية لتنظيم النجدة، علي الحمدوني، كان قد دعا اليوم كافة مستعملي الطريق والمترجلين الى الحيطة والحذر وعدم المجازفة ولاسيما على مستوى منطقة وادي العود، وذلك بعد ارتفاع منسوبه اثر الامطار الغزيرة التي ما فتئت تشهدها المنطقة على غرار بقية مناطق ولاية بنزرت.

وذكر بان الطريق الرابطة بين منطقتي البلاكات وكاب سيراط قد انقطعت بسبب ارتفاع منسوب المياه بوادي العود وتم التنسيق مع مصالح الحرس الوطني لتامين حركة المرور الى جانب بقية التدخلات الواجبة في مثل تلك الظروف المناخية .



