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اللجنة المحلية لتنظيم النجدة بسجنان ترفع من درجة اليقظة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:51 ص
اللجنة المحلية لتنظيم النجدة بسجنان ترفع من درجة اليقظة
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محمد وليد الجموسي
 

رفعت اللجنة المحلية لتنظيم النجدة بسجنان التابعة لولاية بنزرت مساء السبت، من درجة اليقظة تفاديا لكل الإشكاليات التي قد تطرأ بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي العود خاصة، وفق ما أكده معتمد المكان علي الحمدوني.
وأوضح المصدر ذاته أنه تمت الإحاطة بالمواطنين خاصة الذين تعذر عليهم قطع الطريق من خلال توجيههم للمبيت عند ذويهم لمن رغب في ذلك، في حين تم إيواء أربعة مواطنين آخرين بمركز رعاية الفتاة الريفية، مشيرا إلى تواصل المجهودات لإرشاد مستعملي الطريق لتفادي عبور الوادي من وإلى البلاكات وكاب سيراط، والذي لا زال مقطوعا عن حركة السير الليلة.
وكانت مصالح الحرس الوطني والحماية المدنية تمكنت من إنقاذ عائلة مكونة من 5 أفراد من بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات بعد أن علقوا في مسار الوادي الجارف بشاحنتهم وتأمينهم لدى ذويهم بسجنان.  (وات)

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