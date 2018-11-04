عاجل.. إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد إنقشاع الشبورة المائية

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، فتح طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، بعد إنقشاع الشبورة المائية.





وكان أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأحد طريق الإسكندرية الصحراوي من الكليو ٤٠ حتي الكليو ٨٠ لوجود شبورة مائية.





وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم حتي يعودوا لذويهم سالمين.