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جيمس ينجو بليكرز من انتفاضة متأخرة لتريل بليزرز

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:34 ص
جيمس ينجو بليكرز من انتفاضة متأخرة لتريل بليزرز
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وكالات
 
سجل العملاق ليبرون جيمس 28 نقطة، وساعد لوس أنجليس ليكرز على النجاة من انتفاضة متأخرة لبورتلاند تريل بليزرز، ليحقق الفوز 114-110، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس السبت.

ومرر جيمس 7 كرات حاسمة واستحوذ على 5 كرات مرتدة وساعد ليكرز على إنهاء سلسلة من 16 هزيمة متتالية أمام بورتلاند، ليحقق الفريق انتصاره الأول على منافسه منذ 2014.

وشارك راجون روندو كبديل وأحرز 17 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، كما مرر 6 كرات حاسمة للاعبي ليكرز.

وسجل داميان ليلارد وسي.جيه مكولوم 30 نقطة لكل منهما، وكاد بليزرز أن يحقق انتفاضة هائلة وينجح في تعويض فارق 20 نقطة في بداية الربع الأخير لكن الوقت لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة.

وفي لقاء آخر سجل جيمس هاردن 25 نقطة ومرر 7 مرات حاسمة وخطف الكرة 4 مرات ليقود هيوستون روكتس للفوز 96-88 على شيكاجو بولز.

وساهم كارميلو أنطوني أيضا في الانتصار بتسجيل 17 نقطة كما أضاف زميله جيمس إينيس 15 نقطة ليحقق روكتس فوزه الثاني على التوالي بعدما خسر قبلها 4 مباريات متتالية.
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