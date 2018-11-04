بسبب فستانها المثير.. أنقرة تستدعي سفيرتها في أوغندا (صور)

استدعت وزارة الخارجية التركية سفيرة بلادها في أوغندا بعد التقاط صور لها خلال الاحتفال بعيد الجمهورية وهي ترتدي زيا أشارت تقارير إلى أنه مستوحى من الحضارة الإغريقية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أمس السبت: "تم إطلاق تحقيقات عاجلة بعد نشر صور على شبكة تواصل اجتماعي ووسائل إعلام لسفيرتنا في حفل الاستقبال".

وتابع البيان: "في هذا الإطار، تم استدعاء السفيرة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بدوره أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على "تويتر" استدعاء السفيرة التركية.

وأقامت صدف ياوزالب، السفيرة التركية في أوغندا، حفل استقبال في كمبالا، احتفاء بالذكرى السنوية لقيام الجمهورية التركية الحديثة، التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.

وأظهرت صور على "تويتر"، نشرها حساب البرلمان الأوغندي الذي حضرت رئيسته ريبيكا كاداغا، الاحتفال، السفيرة ياوزالب وبجانبها مسؤول تركي وهي ترتدي ثوبا أشبه برداء إغريقي تراثي.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "سوزجو" القومية التركية الصور على صفحتها الأولى، وقالت إن ياوزالب كانت ترتدي زي هيلين الطروادية، التي أشعل جمالها حرب طروادة بحسب ملحمة الإلياذة، وإن مساعدها كان يرتدي الزي الكامل للإله "زيوس" مع إكليل من أغصان الزيتون.

وقالت الصحيفة: "إنها فضيحة مدوية في عيد الجمهورية، السفيرة كانت هيلين ومساعدها كان زيوس"، مشيرة إلى أن ياوزالب تنتمي إلى السلك الدبلوماسي، وهي تشغل منصب سفيرة تركيا في كمبالا منذ 5 سنوات.

ومن شأن هذا التوصيف إثارة غضب القوميين الأتراك، الذين يصرون على تأكيد الطابع التركي للدولة الحديثة.

وأفادت تقارير بأن ياوزالب كانت تروج لفعاليات "عام طروادة" للاحتفال بمرور 20 عاما على إدراج المدينة، التي تقع آثارها قرب مدينة جناق قلعة في غرب تركيا، في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو".