رونالد يوجه رسالة لريال مدريد

اعترف النجم البرازيلي الأسبق رونالدو نازاريو، مالك نادي بلد الوليد، أن مباراة فريقه كانت بها مشاعر كثيرة، وذلك بعودته إلى ملعب سانتياغو برنابيو من جديد، وقام بنشر صورة تجمعه برئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على شبكات التواصل الاجتماعي.





وقال "الظاهرة" معلقاً على الصورة التي نشرها على حساباته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي: "مباراة ذات مشاعر كثيرة والفائز بها واحد فقط، بلد الوليد قدم مباراة كبيرة ونسير على الطريق الصحيح، وشكراً لريال مدريد على ضيافتكم".





وفاز ريال مدريد اليوم على بلد الوليد بهدفين نظيفين في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.



