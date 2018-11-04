الاسطورة بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم | شاهد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

في مواجهة مرتقبة يحل فريق كريستال بالاس ضيفا على تشيلسي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 4_11_2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم لاستغلال سقوط ليفربول بالأمس أمام ارسنال في فخ التعادل، وخطف الصدارة في انتظار هدية من ساوثهامبتون أمام السيتي، أو على الأقل الانفراد بالمركز الثاني والاستمرار بالمنافسة بقوة على لقب البريمير ليج، ويحتل فريق تشيلسي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة.

أما على الجانب المقابل يدخل فريق كريستال بالاس مباراة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز بملعبه، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 8 نقاط فقط لا غير.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ تشيلسي بتشكيل مكون من: كيبا أريزابالاجا-أنطونيو روديجير - ماركوس ألونسو - سيزار أزبلكويتا - ديفيد لويز- جورجينو - نجولو كانتي - روز باركلي- هازارد - ويليان - ألفارو موراتا.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج، وتذاع المباارة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.