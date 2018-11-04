رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي.









مقدمة عن اللقاء:

يدخل السيتي مباارة اليوم وهو في حالة فنية رائعة بعد فوزه في المباراة الأخيرة بالدوري على توتنهام في مباراة قوية، بالإضافة لتخطيه عقبة فولهام في كاس الرابطة والتأهل للدور ربع النهائي.





ويسعى السيتي لتحقيق فوز مهم من أجل الانفراد بصدارة البريمير ليج بعد تعادل ليفربول بالأمس أمام أرسنال 1-1، ويحتل حاليا السيتي المركز الثاني برصيد 26 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 27 نقطة، وفي حالة الفوز سينفرد بالقمة بـ29 نقطة.









على الجانب الآخر يدخل ساوثهامبتون مباراة اليوم بحثا عن الخروج من النفق المظلم، ويحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر في جدول البريمير ليج.





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا تشكيلة السيتي على النحو التالي:

إيدرسون- بينجامين ميندي - جون ستونز - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر-ديفيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا- ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز.









بينما سيلعب ساوثهامتبون بتشكيل مكون من:

ألكس مكارثي-ريان برتراند - ويسلي هويدت - جاك ستيفنز - سيدريك سواريس-ناثان ريدموند - ماريو ليمينا - أوريول روميو - محمد اليونسي- داني إينجس - مانولو جابياديني.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.



