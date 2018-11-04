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عرض فيلم "Frozen 2" نوفمبر المقبل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:29 ص
عرض فيلم Frozen 2 نوفمبر المقبل
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قررت شركة ديزني للأفلام السينمائية، تغير موعد طرح الجزء الجديد من فيلم الأنميشن والرسوم المتحركة Frozen"". 


وأعلنت الشركة تغيير الموعد المحدد له، ليكون فى 22 نوفمبر 2019 بدلاً من 27 نوفمبر 2019  فى جميع دور العرض العالمية.


الفيلم مستوحى عن القصة الخرافية "ملكة الثلج" للكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، من أصوات كريستين بيل وجوش جاد وأدينا منزل وجوناثان جروف وسانتينو فونتانا


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