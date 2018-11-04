عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، من الكيلو ٤٠ حتى الكيلو ٨٠ لوجود شبورة مائية.



وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدوا السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم حتى يعودوا لذويهم سالمين.



