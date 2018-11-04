ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:09 ص
عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
شبورة
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، من الكيلو ٤٠ حتى الكيلو ٨٠ لوجود شبورة مائية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدوا السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم حتى يعودوا لذويهم سالمين.

المزيد عن: مصر شبورة المرور الإسكندرية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 8:40:01 AM