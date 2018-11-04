"التصديري للكيماويات": الصناعة هى الحل للنهوض بالبلاد



وأضاف "قسيس" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة cbc الفضائية، أن هناك تهريب في قطاع الملابس والأحذية بمليارات الدولارات وكميات كبيرة، متسائلا: لماذا لا يتم وقف هذه المسألة؟.





وشدد على ضرورة وجود تقييم للصناعات التي تريد مصر ضخ الأموال فيها، مؤكدا على أهمية دخول رجل الأعمال المصري في التصنيع وليس الاستثمار في العقارات فقط.

قال هاني قسيس، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الصناعة هي الحل لكي تنهض البلاد، موضحا أن المستثمر الأجنبي لا يأتي نتيجة ارتفاع نسبة التهريب.