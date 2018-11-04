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نادر شوقي يكشف حقيقة رحيل رمضان صبحي عن هيديرسفيلد

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:47 ص
نادر شوقي يكشف حقيقة رحيل رمضان صبحي عن هيديرسفيلد
رمضان صبحي
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عمرو مصطفى
 

قال نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة ووكيل اللاعبين، إن الجهاز الفني للفريق قادر على التعامل مع غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات.

 

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد « هناك تعاون بيني وبين هشام زكريا بشأن التعاقد مع اللاعبين والقرار الأخير يعود لزكريا».

 

وأوضح شوقي أن رحيل جوزيف نجويم، لاعب الجونة، عن الفريق مرتبط بضرورة توفير مقابل مادي كبير من النادي الذي يرغب في ضم اللاعب فضلا عن توفير بديل جيد له.

 

وأكد وكيل اللاعبين أن رمضان صبحي مستمر مع نادي هيديرسفيلد الإنجليزي.

 

 

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