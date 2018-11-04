تفاصيل اكتشاف جثة شاب ملقاه في القمامة بإحدى الوحدات الصحية بأسيوط



وأضاف "غنيم" في مداخلة مع برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هذا الشاب يمشي بلا إدراك ولا يعي أين هو، والوحدة الصحية في الحواتكة مساحتها حوالي خمسة أفدنة، مشددا على أنه ليس من مرضى الوحدة الصحية.



وعن وجود كلاب ضالة في المستشفى قال إنه تم المجئ بـ"لودر" لكي يتم تنسيق الجنينة، فسقط جزء من السور وتسللت منه الكلاب الضالة وسيعاد بنائه مرة أخرى.



ولفت إلى أن الشاب كان متغيبا قبل سبعة أيام من اكتشاف الواقعة.

علق الدكتور صبري غنيم، مدير الإدارة الصحية بمنفلوط، على واقعة اكتشاف الكلاب الضالة لجثة شاب ملقاه في القمامة في الوحدة الصحية بالحواتكة بأسيوط، إن الجثة كانت لشخص معاق ذهنيا دخل المستشفى ويتحرك بدون وعي.