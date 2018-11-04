ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تفاصيل اكتشاف جثة شاب ملقاه في القمامة بإحدى الوحدات الصحية بأسيوط

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:58 ص
تفاصيل اكتشاف جثة شاب ملقاه في القمامة بإحدى الوحدات الصحية بأسيوط
جثة - ارشيفية
طباعة
نعيم يوسف
 
علق الدكتور صبري غنيم، مدير الإدارة الصحية بمنفلوط، على واقعة اكتشاف الكلاب الضالة لجثة شاب ملقاه في القمامة في الوحدة الصحية بالحواتكة بأسيوط، إن الجثة كانت لشخص معاق ذهنيا دخل المستشفى ويتحرك بدون وعي.

وأضاف "غنيم" في مداخلة مع برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هذا الشاب يمشي بلا إدراك ولا يعي أين هو، والوحدة الصحية في الحواتكة مساحتها حوالي خمسة أفدنة، مشددا على أنه ليس من مرضى الوحدة الصحية.

وعن وجود كلاب ضالة في المستشفى قال إنه تم المجئ بـ"لودر" لكي يتم تنسيق الجنينة، فسقط جزء من السور وتسللت منه الكلاب الضالة وسيعاد بنائه مرة أخرى.

ولفت إلى أن الشاب كان متغيبا قبل سبعة أيام من اكتشاف الواقعة.
المزيد عن: وحدة صحية جثة الحواتكة أسيوط أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 8:50:14 AM