"سقوط أمطار ورياح".. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.





كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.



