يوسف القعيد: منتدى شباب العالم لخلق جيل جديد في العمل السياسي



وأضاف "القعيد"، في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن تجميع حوالي 5 آلاف شاب من أنحاء العالم في منتدى شباب العالم أمر صعب على أي دولة مهما كانت متقدمة.



ولفت إلى أن الأمر يعتبر مغامرة مهمة، خاصة أنهم سيكونون موجودين مع الرئيس لمدة أربعة أيام، وهي مهمة لخلق جيل جديد في العمل السياسي، والشأن العام.



قال الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، إنه يحرص على حضور مؤتمرات الشباب لأنه يشعر بأنه يوجد جيل جديد يخرج للحياة ويأخذ فرصته بعد سنوات اليأس والإحباط والبطالة.