اخبار يوفنتوس - أليجري يكشف عن تعرض نجم الفريق للإصابة

كشف الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن شعور نجم هجوم البيانكونيري دوجلاس كوستا ببعض الآلام.

وقال أليجري في تصريحات صحفية: "دوجلاس كوستا شعر بآلام في فخذه لذلك تم إخراجه، وبينتاكور أصبح لاعباً مهماً للفريق".

وحقق السيدة العجوز فوزًا ثمينًا على حساب كالياري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإيطالي.